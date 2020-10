امریکی صدارتی انتخابات 2020 اور انکل سیم: امریکہ کے لیے ’چچا سام‘ کی اصطلاح کیسے وجود میں آئی؟

امریکہ کے لیے ’انکل سیم‘ کی اصطلاح اور یہ کارٹون بہت جلد مقبول ہو گئے۔ اس تصور کو مزید شہرت بیسویں صدی کے اوائل میں اس وقت ملی جب امریکہ میں پہلی عالمی جنگ کے لیے فوجی بھرتی کا آغاز ہوا۔ اس زمانے میں جیمز منٹگمری کا بنایا ہوا وہ پوسٹر منظرعام پر آیا جس میں انکل سیم انگلی سے اشارے کر کے امریکی قوم کے نوجوانوں سے کہہ رہا ہے کہ ’آئی وانٹ یو فار یو ایس آرمی (I want you for US army)۔‘