حدیں پار کرنے والی وہ شہزادی جس کی کتاب پہلی صلیبی جنگ کی اہم شہادت ہے

34 منٹ قبل

یونانی نژاد مؤرخہ جولیا کولووو سنہ 2020 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب ’اینا کومنینے اور الیکسی ایڈ: بازنطینی شہزادی اور پہلی صلیبی جنگ‘ ( Anna Komnene and the Alexiad: The Byzantine Princess and the First Crusade ) میں بتاتی ہیں کہ قرون وسطیٰ کے یونانی معاشرے میں لڑکی کے لیے شادی کی عمر 12 برس اور لڑکے لیے 14 برس تھی۔ انھوں نے لکھا ہے کہ کہ اینا کے والد شہنشاہ الیکسیوس نے یہ عمر بڑھا کر 14 اور 15 سال کر دی تھی۔ لیکن اس کے باوجود سلطنت میں سن بلوغت سے پہلے بچوں کی شادیاں انہونی بات نہیں تھیں۔