کیپیٹل ہل ہر حملے کا ایک سال: ٹرمپ اور تاریخی ہنگامہ آرائی سے متعلق پانچ اہم سوالات

جنوری کی چھ تاریخ کے جلوسوں میں وائٹ ہاؤس یا ایوان صدر کس حد تک ملوث تھا؟

اسی تسلسل میں ٹرمپ نے گیارہ دن بعد ایک اور ٹویٹ کی جس میں انھوں نے کہا "JANUARY SIXTH, SEE YOU IN DC!" یعنی چھ جنوری کو آپ سے دارالحکومت میں ملاقات ہو گی۔