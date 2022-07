’آفس ہاؤس ورک‘: خواتین جو کام کی جگہوں پر جنسی تعصب کے خلاف لڑ رہی ہیں

’بالکل نہیں‘: دفتر کی صفائی سے انکار

’چائے کافی بنانا‘

صنفی تفریق کو ختم کرنے کے لیے دو صدیاں درکار ہیں

انھوں نے اپنے تین دوستوں کے ساتھ مل کر ایک کتاب لکھی، The No Club: Putting a Stop to Women's Dead-end Work۔