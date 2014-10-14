افغانستان كته صنعتي مملكتلرنينگ ايسيقخانه گازلريدن ضررلنگن

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افغانسستان اطراف محيط ني حمايه ليش اداره سي مسووللري، افغانستان صنعتي كته مملكتلرده گي اقليم اوزگريشي قرباني ايكنيني ايتيشگن.

بو اداره سي بوگون بير كنفرانس اوتكزيب، كته صنعتي مملكتلرده اقليم اوزگريشي، قورغاقچيليك، بي وقت ياغينگرچيليك، سوو تاشقينلري، زراعتي محصولاتلري نينگ كمه ييشي و كم سووليك يوز بيريشي گه سبب بوليشي باره سيده آگاه لنتيرگن.

افغانستان اطراف محيط ني حمايه لش اداره سي دولت باشقه اداره لريدن بو مسله گه جدي اعتبار بيريب، كيله سي ييل پاريس ده اوتكزيليشي كوتيله ياتگن كنفرانس ده اورته گه قوييشيني سوره گن.

ايسيق خانه گازلريني ايشلب چيقه ريش و يير ايسيشي موضوعي،كته صنعتي مملكتلرني نيچه ييلدن بيري تشويش گه سالگن.

ايندي بو گازلرني ايشلب چيقه ريشده رولي بولمه گن افغانستان هم بو حقده اوز تشويشيني بيلديرماقده.

افغانستان اطراف محيط ني حمايه لش اداره سي، كته صنعتي مملكتلرده ايشلب چيقه ريله ياتگن ايسيقخانه گازلري افغانستان ني قربان قيله ياتگني باره سيده خواطر بيلديرماقده.

بو اداره سي معاوني ولي مدقيق:" افغانستان صنعتي مملكت ايمس/ يعني اقليم اوزگريشيده بيز هيچ قنده ي جدي رول اوينه مي ميز. اما عكسينچه بيز اقليم اوزگريشيدن كيليب چيقه ياتگن حادثه لردن كوپراق ضررلنماقده ميز. اطراف ده گي اهالي بو نگه جدي دوچ كيليشگن. مثال اوچون قورغاقچيليك، سوو تنقيصليگي، آذيق آوقت مصوون بولمه گني همه سي بيواسطه اقليم اوزگريشيگه باغليق".

مدقق جنابلريگه كوره، بي وقت ياغينگرچيليك، سوو تاشقينلري، زراعتي محصولاتلرنينگ كمه ييشي وباشقه حادثه لر افغانستان ده يير ايسيشي گه سبب بوله دي.

او، بو كنفرانس ني افغانستان توپراغي ايسيب كته خساره ييتكزيشي ممكنليگي مناسبتي بيلن يولگه قويب، باشقه بير نيچه كون دن سونگ، دولت تورلي خيل اداره لري متخصصلري دن بو مسله اوستيده كوپراق بحث قيليشلري ني سوره دي.

مدقق گه كوره، كيله سي ميلادي 2015 ييلده اقليم اوزگريشي كنفرانسي پاريسده اوتكزيليب، افغانستان نماينده سي هم مذكور كنفرانسده قتنه شيب، افغانستان اطراف محيطيگه ايسيقخانه گازلريدن ييته ياتگن ضررلري كمه ييشي باره سيده دنيا مملكتلري نينگ ياردميني جلب ايتيشي لازم.