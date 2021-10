Британия Оролбўйи сайғоқларини асрашга ярим миллион доллар беради -Ўзбекистон, Марказий Осиё

17 дақиқалар аввал

Буюк Британия ҳукумати «Darwin Initiative» махсус грант дастури доирасида "Возрождение ороли: тадбиркорлик, табиатни асраш ва Орол денгизи атрофини ривожлантириш"(Resurrection Island: enterprise, conservation and development around the Aral Sea) деб номланган лойҳага 500 минг доллардан зиёд маблағ ажратишга қарор қилди.