BBC News Uzbek билан инглиз тилини ўрганинг! Хитой ва инглиз тиллари глобал етакчилик учун курашмоқдами?
Бугун шундай фикрга ҳам дуч келиш мумкин: инглиз ва хитой тиллари глобал лингвистик етакчилик учун курашмоқда. Аммо бу қанчалар асосли фикр?
Ушбу саволга дунё бўйлаб инглиз тилини ўргатиш билан шуғулланадиган Британия Кенгашининг инглиз тили сабоғи бўйича масъули Жон Кнагг 2017 йили шундай жавоб берган.
BBC News Uzbek билан инглиз тилини ўрганинг! Чалғитувчи cўзлар
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