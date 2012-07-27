Би-би-си Рус Хизматида Олимпия афсоналари билан жонли мулоқот

Британия пойтахти Лондонда XXX Ёзги Олимпиада Ўйинлари старт оларкан, Би-би-си Рус Хизматининг фахрий журналисти Олимпия афсоналарини жонли мулоқотга чорлаган.
Бугун маҳаллий вақт билан соат 16:00 дан 17:30 гача бўлажак жонли мулоқот иштирокчилари орасида тўққиз карра Олимпия чемпиони Лариса Латинина, тўрт карра Олимпия чемпиони Алексей Немов, қиличбозлик бўйича Ўйинларнинг олтин медали соҳибаси Галина Гороховалар,.. бор.
Жонли кўрсатувни Сева Новгородцевдан ташқари, Анастасия Успенская, Яна Литвинова ва Олег Антоненколар олиб боришмоқда.