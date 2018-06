Zamonaviy iftorlik: Non yeyish zararmi? Palov-chi? Xulosa sizdan...

Image caption Genetik, doktor Sharon Moalem joʻngina testning muallifidir

1. Qarsildoq suxori testi

Bu test orqali qancha miqdorda uglevodlar isteʼmol qilishingiz mumkinligini uy sharoitida osongina aniqlashingiz mumkin.

Genetik, doktor Sharon Moalem bunday joʻngina testning muallifidir. Oddiy qarsildoq suxori (pechene)ni ogʻizda ushlab turib, biroz vaqt chaynashga harakat qiling. Agar 30 soniya ichida uning taʼmi biroz shirinlashsa, demak siz bemalol uglevodlarga boy mahsulotlarni tanovul qilishingiz mumkin. Mobodo, suxorining taʼmi 15 soniya ichida oʻzgarsa, tarkibida uglevodlar miqdori koʻp boʻlgan taomlar lazzatidan istalgancha bahramand boʻlish imkoniga egasiz. Biroq suxorining mazasi 30 soniyadan soʻng ham oʻzgarishsiz qolsa, u holda, doktor Moalemning fikricha, sizning tanangiz uglevodlarni oʻziga singdirishda qiynalar ekan. Demak siz imkon qadar uglevodga boy mahsulotlardan yiroqroq boʻlishingiz zarur. Aks holda, sizda semizlik va boshqa sogʻliq bilan bogʻliq muammolar paydo boʻlishi mumkin.

Image caption Oʻzimizning patir...

Bu test qanday ishlaydi? Soʻlak tarkibida kraxmalni glyukoza-shakar molekulalariga parchalaydigan oʻziga xos ferment mavjud - ayni shu ferment suxorining shirin taʼmini his qilishimizga yordam beradi. Doktor Moalem oʻylab topgan testning mohiyati shundaki, soʻlakdagi ushbu ferment qanchalik koʻp ishlab chiqarilsa, tananing uglevodlarni parchalash qobiliyati shunchalik yuqori boʻladi.

2. Taomni mikrotoʻlqinli pechda qizdirish va muzlatish zararli uglevodlarni foydaliga aylantiradi

Siz "yomon" uglevodlarni foydali moddaga aylantirishingiz mumkin - olimlar pishirish va sovitish qayta ishlangan "yomon" uglevodlarni qattiq kraxmalga aylantirishini aniqladilar. Bunday kraxmallar esa oshqozonimizdagi bakteriyalarning jonu dilidir! Pasta, guruch va kartoshka kabi mahsulotlardan iborat taomlarni qayta qizdirish uglevodlarning qattiq kraxmalga aylanish jarayonini tezlashtiradi. Kechadan qolib ketgan lazanya (toʻrtburchak shakldagi italyancha makaronli taom)ni mikrotoʻlqinli pechga qoʻyib, qizdirsangiz, tamom - sizning ixtiyoringizda semirib ketishdan saqlaydigan ovqat tayyor boʻladi, qoladi. Qattiq kraxmal uglevodlardan koʻra ikki barobar kamroq hazm boʻladi. Natijada tanada ortiqcha yogʻ toʻplanib qolish muammosi ham bartaraf etiladi. Bundan tashqari qattiq kraxmal oshqozon-ichaklarimizdagi bakteriyalar uchun ham yaxshi ozuqa sanaladi.

3. Non yeyishning zarari yoʻq!

Image copyright BBCUZBEK Image caption Zarari yoʻq, osh boʻlsin

Biroq oq nondan koʻra koʻproq javdar unidan tayyorlangan qora non isteʼmol qilishga harakat qiling. Koʻp isteʼmol qilinadigan oq non tarkibidagi kraxmal glyukoza sifatida qonga soʻrilib ulgurmasdan, ingichka ichakning oʻzidayoq hazm boʻlib ketadi. Javdar nonida esa qattiq kraxmal koʻp boʻlib, u bakteriyalar moʻl-koʻl boʻlgan yoʻgʻon ichakka qadar bemalol yetib bora oladi. Ammo nordon taʼmni yoʻqotish uchun aksar javdardan tayyorlangan qora nonlarga shakar qoʻshiladi. Shu sababli qora non sotib olishdan oldin uning tarkibidagi shakar miqdoriga eʼtibor bering.

4. Nonning eng yaxshisi - muzlatkichdan olinib, tosterda qizartirilgani

Har kuni dunyo boʻylab 24 million boʻlak non axlatga tashlanadi. Siz esa nonni chiqitga chiqarish oʻrniga muzlatgichga solib qoʻying. Nega deysizmi? Pishirish va qizdirish kabi muzlatish ham kraxmalni qattiq kraxmalga aylantiradi. Natijada tanangizdan muzlatilgan nondan kamroq kaloriya oladi. Yuqorida aytilgandek, qattiq kraxmal hazm tizimimizdagi bakteriyalarning sevimli ozuqasi boʻlib, ular bu moddani jon deb, paqqos tushiradilar va tanada ortiqcha vazn muammosi ancha kamayadi.

5. Barcha uglevodlar ham "yomon" emas

Image copyright BBCUZBEK Image caption Palovxontoʻra :)

Uglevodlar tanamizga quvvat beradigan manbalardan biridir. Ular, asosan, uch moddadan tashkil topgan: kraxmal, shakar va tolalar. Kartoshka, un, guruch va makaron mahsulotlarida kraxmal koʻp boʻladi. Gazlangan salqin ichimliklar, shirinliklar va qayta ishlangan oziq-ovqat mahsulotlarining aksariyatida esa shakar miqdori yuqoridir. Kraxmal va shakarning ikkalasi qonga glyukoza sifatida soʻriladi va tanaga quvvat boʻladi. Ularning soʻrilmay qolgan qismi tanada yogʻ koʻrinishida toʻplanib qoladi. Ammo uglevodning boshqacha shakli ham bor - bu parhez tolalardir. Meva va sabzavotlarda bunday tolani koʻp uchratish mumkin. Tola uglevodlarning oʻziga xos shakli boʻlib, u oʻzidagi quvvatni juda sekinlik bilan ajratib chiqaradi. Shu sababli bunday tola moʻl boʻlgan mahsulotlar hazm tizimimiz uchun foydali hisoblanib, ularni isteʼmol qilganda ortiqcha vazn toʻplash haqida qaygʻurmasa ham boʻladi.

6. Qattiq kraxmal ichak saratoni ehtimolini 30 foizga kamaytiradi!

Biz isteʼmol qiladigan kraxmalning, taxminan, 95 foizi oson hazm boʻlib ketadi. Biz qattiq kraxmal deb ataydigan kraxmal turi esa bakteriyalar yashaydigan yoʻgʻon ichakgacha yetib bora oladi. Qattiq kraxmal oshqozondan omon oʻtib, bunday bakteriyalarga yemish boʻladi. Bakteriyalar, oʻz navbatida, bizni ichak saratoni kabi kasalliklardan saqlaydigan alohida kimyoviy moddalar ishlab chiqadi.

7. Qayta ishlangan uglevodlar qandli diabetning rivojiga hissa qoʻshadi

Tobora insulin taʼsir qilmaydigan odamlar soni koʻpayib bormoqda. Bunday hollarda qondagi shakar darajasini nazorat qilish yomonlashadi va ikkinchi turdagi qandli diabetning yuzaga kelish ehtimoli kuchayadi. Oqibatda, bemorlar bir umr toʻshakka mixlanib, faqat dori-darmon bilan omon qolishga majbur boʻladi. Hozirda Britaniyada uch yarim million inson ikkinchi tur qandli diabetga chalingan va ularning 90 foizi ortiqcha vazndan aziyat chekadi. Aksariyat shifokorlarning taxminicha, keng surʼatda ortib borayotgan qandli diabetga biz isteʼmol qilayotgan uglevodlar turi va miqdori sabab boʻlmoqda.

8. Uglevodli mahsulotlardan parhez qilish qandli diabet asoratini kamaytiradi

Kaftlab dori ichgandan koʻra uglevodli mahsulotlar isteʼmolini kamaytirib, koʻproq meva, sabzavot va koʻkatlar yeyish foydali boʻlishi mumkin. Tadqiqotlardan maʼlum boʻlishicha, uglevodga toʻla mahsulotlardan imkon qadar voz kechish HbA1c (gemoglobin A1c) darajasini pasaytirishi mumkin. HbA1c darajasini muvozanatda ushlab turish qandli diabetga chalinganlar uchun hayot-mamot masalasidir.

9. "Yomon" uglevodlar pushtga zararli taʼsir koʻrsatishi mumkin

Reproduktiv biolog Greys Dyugdel erkaklar va ayollardagi bepushtlik sabablarini aniqlashga moʻljallangan maxsus dasturga boshchilik qilib keladi. Dyugdeyl xonimga koʻra, homilaning rivojlanishi alohida quvvat talab qiladigan jarayondir. Uning yuzaga kelishida muhim oʻrin tutadigan urugʻ va tuxum ham quvvatga muhtoj boʻladi. Agar siz tanovul qilayotgan taomlar zararli yoki nosogʻlom boʻlsa, u holda yetilayotgan homilada ham nuqsonlar paydo boʻladi. Dyugdeyl xonim bepushtlikning oldini olishda yordam beruvchi, shuningdek, homiladorlik davrida ona sogʻligʻini nazorat qilib turadigan uglevod miqdori past oʻziga xos parhez dasturini ishlab chiqqan.

10. Uglevodlar sizning genlaringizga ham taʼsir qilishi mumkin

Zararli uglevodlarni koʻp miqdorda isteʼmol qilish yangi hayot yaratishingizga taʼsir qilib qolmasdan, sizdagi sogʻliq bilan bogʻliq muammolarning zurriyodingizga oʻtishiga ham sabab boʻlishi mumkin, chunki ular genlaringizning oʻzgarib ketishiga taʼsir koʻrsata oladi.

Hozirda bu sohada keng miqyosli tadqiqotlar olib borilmoqda. Otaning nosogʻlom turmush tarzi asoratlari keyingi avlodga oʻtish ehtimoli kattaligi aytilmoqda. Shu vaqtga qadar homilaning toʻgʻri oʻsishi, asosan, onaning turmush tarziga bogʻliq, deb hisoblanib kelinar edi. Biroq urugʻ (sperma) ham otadagi notoʻgʻri ovqatlanish oqibatida yuzaga kelgan muammolar taʼsiri ostida oʻzgarishga uchrashi mumkin. Pirovardida, bunday salbiy oʻzgarishlar homilaga ham oʻtadi. Bugunda kunda aksar ortiqcha vazndan qiynaladigan erkaklarning urugʻi shunday oʻzgarishlarga uchrab borishi taxmin qilinmoqda.

