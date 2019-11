London ajoyibotlari: Britaniyalik dizayner 300 ming dollarlik tufli yaratdi

Image copyright SCIENCE PHOTO LIBRARY

Britaniyaning taniqli oyoq kiyimlari dizayneri Kris Shellis o‘zining bundan uch yil oldingi rekordini yangilab, dunyodagi eng qimmatbaho tuflini namoyish qildi.

Bundan oldin 2011 yilda dizayner 226 mingga baholangan dunyodagi eng qimmat yozgi oyoq kiyimni yaratgan edi.

Britaniyaning The Daily Mail nashriga ko‘ra, tufli uchun bir umrlik kafolat beriladi.

Baland poshnalik tuflida 1290 ta olmos bo‘lagi ishlatilgan va uning bahosi 337 ming dollarga teng.

Kris Shellis o‘zining yangi ijod namunasiga "Diamond Princess Constellation" deb nom bergan.

Dizaynerning aytishicha, tuflini yaratishda amerikalik musiqachi Pol Saymonning "Diamonds On The Soles of Her Shoes" musiqasi ilhomlantirgan.

Tufli mijozning xohishiga ko‘ra oltin yoki platinadan tayyorlanishi mumkin. Bunga uch hafta kerak bo‘ladi.

Faqatgina qimmatbaho bo‘lib qolmasdan, chidamli materialdan tayyorlangani tufayli tufli ta‘mirga muhtoj bo‘lmaydi.

Dizayner o‘z asariga 1000 yil kafolat bermoqda.

Shu bilan birga poyabzal bir umrga yetadigan himoya vositalari bilan birga sotiladi.

Kris Shellis o‘zining mehnatidan juda mamnun. Uning ta‘kidlashicha, "Diamond Princess Constellation" asari o‘zining 25 yillik ijodining eng yaxshisi sanaladi.

Dizayner uni "hamma tuflilarning qirolichasi" deb aytgan.

Dizayner qimmatbaho tuflisini ta‘riflashda xasis emas.

Aksincha uni britaniyaning 1960 yillardagi afsonaviy avtomobili Jaguar E-Typega qiyoslar ekan, o‘z asari ham ushbu mashina kabi mukammal va bundan yaxshisi bo‘lmasligini urg‘ulaydi.

Kris Shellis asarlari uchun doimo o‘ta sifatli ashyolarni ishlatadi.

Dizayner metallarni 1000 darajagacha qizdiradigan o‘ziga tegishli texnologiya namunasi yordamida ishlaydi.

Dizaynerning bir umrlik kafolati bo‘lgan ancha "hamyonbop" tuflilari ham yo‘q emas.

Shu yil boshida Shellis 1600 dollarlik tuflisini chiqargan edi.

Dunyodagi eng qimmat tuflini Kris Shellisning zamonaviy House Of Borgezie brandi saytidan olish mumkin.

