Ўзбекистон: Путинсевар раққос Тошкентда урушга чорловчи қўшиқ цензура қилинганини иддао этиб чиқди O'zbekiston, Rossiya

"Биз бунга йўл қўймаслигимиз шарт!"

Аслида нима бўлган эди?

Ушбу ҳолатни ёритган Gazeta.uz нашри концерт дастурида Полунин ирландиялик хонанда Ҳозиер ижросидаги Take me to Church қўшиғи остида саҳнага чиқиши белгилангани, аммо у мутлақо бошқа мусиқа садосига рақс ижро этгани ҳақида ёзган.