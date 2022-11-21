Қатар 2022: Англия-Эрон, Аргентина-Саудия Арабистони, Германия-Япония.... Ким-кимга қарши - ўйинлар тақвимини бу ердан юклаб олинг Qatar Futbol Dunyo Yangiliklar
Осиё жамоалари жаҳон чемпионатидаги иштирокларини бошлашмоқда. Уларнинг барчаси бирдек илк ўйинларини дунё футболининг наҳангларига қарши ўтказишади. Ким кимга қарши ва қачон тўп суради? Ўйинлар жадвалини биздан юклаб олинг, дўстларингиз билан баҳам кўринг ва ўзингиз севган жамоанинг ўйинларини кузатиб боринг:
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