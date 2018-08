Голливудда Оскар қоидаларидаги янги ўзгаришларга нисбатан норозилик ошмоқда

Фото муаллифлик ҳуқуқи Getty Images

Америка Кино Академияси Оскар мукофоти доирасида янги «Энг машҳур филм» категориясини жорий қилди. Бироқ бу хабар Ҳолливудда машҳурликка эриша олмади.

Академия томонидан жорий этилган ушбу ўзгаришга ортидан Black Panther (Қора Пантера), Mission Impossible: Fallout (Бажариб Бўлмас Топшириқ: Оқибат) ва Mamma Mia: Here We Go Again (Мамма Миа! 2) каби филмлар келаси йил февраль ойида бўлиб ўтадиган тақдирлаш маросимида иштирок этиш имконига эга бўлди.

Ҳолливуд юлдузлари ва киноусталарининг аксар қисми бу хабарни совуқ қарши олган. Уларнинг фикрича, филмларнинг фақат томошабинлар орасида овоза бўлганига асосланиб, Оскар мукофотига номзод этиб кўрсатилиши кино санъатининг савияси тушиб бораётганлигидан далолат беради.

«Кино бизнеси бугун оламдан ўтди,» деб твит қолдирган америкалик актер Роб Лов.

"Ўзи бир неча йиллардан бери бу бизнеснинг соғлиги ёмонлашган эди. Шу вақтга қадар бу соҳа сиквеллар, тижорий филмлар ва компанияларнинг пули эвазига жон сақлаб келаётганди."

Жаноб Лов Кино Академияси қарорини танқид остига олган ягона соҳа вакили эмас.

Актер ва ёзувчи Энди Рихтер мазкур ўзгаришга нисбатан шундай фикр билдиради: «Ниҳоят филмларга томошабинлар орасида шов-шув бўлганига қараб Оскар бериладиган бўлди. Энди жарақ-жарақ пул келтираётган енгил-елпи кинолар четда қолиб кетмайди.»

Тахминларга кўра, Америка Кино Академиясининг бундай кескин қарор олишига телетомошабинлар билан боғлиқ вазият сабаб бўлган.

Сўнгги йилларда Оскар мукофотини топшириш маросими телетомошабинлар орасида ўз машҳурлигини йўқотиб бормоқда. Йилдан-йилга маросимни зангори экран орқали жонли кузатадиганлар сони камайиб кетяпти.

Фото муаллифлик ҳуқуқи Getty Images

Британиялик журналист Пирс Морган Академия маросимини томоша қилишдан йил ўтган сайин нега янада кўпроқ одам воз кечаётгани борасида жорий йилнинг бошида ўз мулоҳазаларини билдирган эди.

Daily Mail нашрида эълон қилинган мақоласида жаноб Морган маросим давомида ирод этиладиган нутқларга сиёсий тус беришни тақиқлаш, нутқларни қисқароқ қилиш, жонли қўшиқлар ижросини камайтириш ва одамлар учун зерикарли бўлган номинациялар, масалан, техник категория бўйича мукофотларни топширишни тақдирлаш дастуридан чиқариб ташлашни тавсия қилган эди. Унга кўра, айнан шу омиллар одамларни маросимни жонли томоша қилишдан бездирмоқда.

Муҳими, жаноб Морган «Энг яхши киноасар» номига номзод қилиб кўрсатилган филмлар ҳақиқатан одамлар кинотеатрларга тушиб, севиб томоша қиладиган картина бўлиши лозим, дейди.

Актерлар ва кино саноати вакилларидан фарқли ўлароқ жамоатчилик янги жорий этилган «Энг машҳур филм» категориясини хуш қарши олган.

Бироқ Ҳолливуд машҳурлари бу категория туфайли ҳақиқий профессионал киноасарлар соя остида қолиб кетишидан ташвишда.

"Ўтган йили касса тушуми $100 миллиондан юқори бўлган 'Энг яхши киноасар' категорияси номзодлари фақатгина Йўқол ва Дюнкирк филмлари бўлган эди. Энди тасаввур қилинг, бу икки киноасар 'Энг машҳур филм' категориясига киритилганда бошқа оммабоп филмлар ортида қолиб кетган бўларди," деб ёзади The Atlantic нашридан Девид Симс.

Vulture нашридан Марк Ҳаррис шундай ёзади: "Оммабоп филмлар учун доим бир юксак мукофот бериб келинган ва у 'пул' деб аталади."

Бундан ташқари қатор нашрлар янги категориянинг жорий қилинишига туртки берган сабаблар тўғрисида турли фаразларни ўртага ташламоқда. Шулардан бири Оскар мукофотини топшириш маросими эфирга узатиладиган ABS телеканали эгаси билан боғлиқ. Ушбу канал Disney'га тегишли бўлиб, у айнан энг оммабоп филмларни тақдирлашдан мўмай даромад кўриши мумкин бўлган компанияларидан бири ҳисобланади, деб ёзилади бир неча Америка нашрларида.

Аммо кино саноати фақатгина янги категориянинг жорий қилинишидан норози бўлмаяпти.

Америка Кино Академияси киритган ўзгартиришлар қаторида тақдирлаш маросими эфирини уч соатга қисқартириш режаси ҳам бор. Академия шу йўл орқали маросимни дунё бўйлаб янада кўпроқ одам томоша қилишига умид қилмоқда.

Танқидчилар барча 24 категория бўйича мукофотларни эгаларига топшириш уч соатдан анча кўп вақтга чўзилишини таъкидлайди. Мободо маросимнинг эфир вақти уч соатга чеклаб қўйилса, у ҳолда бир неча мукофотни топшириш жараёни эфирга сиғмай қолади.

Фото муаллифлик ҳуқуқи Marvel Image caption Қора пантера «Энг машҳур филм»га даъвогарлар рўйхатида

Табиий равишда эфирдан олиб ташланган мукофотлар чироқ, овоз ва видеомонтаж каби техник категорияларга тегишли бўлади.

«Менимча, бу хўрликдан ўзга нарса эмас,» сўзлайди монтаж усталаридан бири.

"Биз каби 'паст тоифа' ходимлар учун бундай мукофотни қўлга киритиш ҳаётимиздаги энг катта ютуқдир. Ютуқни қўлга киритаётганингни бошқалар кўрмаслиги жуда аламли ҳол."

Яна бир техник гуруҳ аъзоси жорий янгиликни шундай изоҳлайди: "Жиддий ва профессионал маросимни кўнгилочар шоуга айлантириш - жуда катта хато."

BBCUZBEK.COM билан Telegram орқали +44 7858860002 номери билан боғланинг.Telegram каналимиз: https://t.me/bbcuzbek