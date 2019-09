Ўзбекистон ва дунё: Ҳамма заҳарга даво топиш учун ўзимни 200та илонга чақтирдим

Фото муаллифлик ҳуқуқи Getty Images Image caption Мана шу қора мамба заҳрининг икки томчиси сизни ўлдиради

Ҳар беш дақиқада дунёда кимдир илон заҳридан ўлади ёки мажруҳ бўлиб қолади.

Аммо баъзи одамлар илон заҳрига қарши эмдори топиш учун ўз жонини хавф остига қўяди.

Тим Фриди улардан бири. Америкалик бу одам ўзини турфа хил илонларга чақтириб, ҳамма илон заҳрига қарши иш берувчи зидди заҳар топишга интилган.

Кучли оғриқ

Фото муаллифлик ҳуқуқи Getty Images Image caption Тим Фриди баъзида илон чақишидан кейинги оғриқни тасвирлайди.

Заҳри кучли мамбага чақтирган бир видеоасида эса қўлидан қон оқиб турса ҳам, камерага қараб гапираверади.

"Қора мамба чаққанда худди сизни минглаб асалари талагандек бўлади. Ари икки миллиграм заҳарга эга, мамбаники эса 500 миллиграммга боради".

"Кейин ҳамма жойим шишиб кетди" - дейди у ББС билан суҳбатда - "Шишганига қараб илон қанча заҳар солганини биласан".

Хавфли ва ахлоқсиз

Аммо ҳамма ҳам Тимни қўлламайди.

"Бу хавфли ва ахлоқсиз иш. Бунақа ишлар ўлимга етаклаши мумкин" - дейди Ливерпулдаги Тиббиёт марказидан олим Стюарт Эйнсуортс - "Биз бундай одамлар билан ишламаймиз".

Ливерпулдаги бу марказ ҳам барча илон заҳрига қарши ишловчи зидди заҳар топиш йўлида иш олиб боради.

Одатда, янги эмдори сичқон ва бошқа ҳайвонларда синалади. Хавфсиз деб топилгач, махсус тиббиёт муассасасида одамларда ҳам текшириб кўрилади.

Аммо дунё доришунослик саноатида зидди заҳар топиш борасида йўриқлар жуда оз.

Таваккалга арзийдими?

Аммо Тим Фриди ўз ҳаёти хавф остида эмаслигини урғулайди.

"Мен бу видеоларни машҳур бўлиш учун олмайман" - дейди у - "Мен одамлар ҳаётини сақлаб қолишни истайман. YouTube видеоларимни кўрган бирон доктор мен билан ишлашини истайман".

Фото муаллифлик ҳуқуқи Getty Images Image caption Тим Фриди камида ўн марта ўлим ёқасидан қайтган.

Дунёдаги 300 хил заҳарли илоннинг 200 хили одамни ўлдириши ёки мажруҳ қилиши мумкин.

Тим уларнинг кўпини билади.

Кобра, мамба, қора илонларга ўзини чақтирган. 700 марта ўз танасига илон заҳрини укол қилган.

"Агар қора мамба каби илон заҳрига иммунитет бўлмаса, асаб тизимингизни фалажлаб ташлайди. Нафас ололмайсиз, кўзингизни очолмайсиз, гапиролмайсиз, секин-аста буткул фалаж бўлиб қоласиз ва ўласиз".

Кобра чақиши энг ёмони

Фото муаллифлик ҳуқуқи Getty Images Image caption Қора мамба энг заҳарли илон. У чақса ярим соатга бормай, ўласиз.

Тим Фриди ҳовлисида бир неча хил заҳарли илонларни асрайди ва уларнинг заҳрида ўзини синаб кўради.

"Африка сув кобраси бор. Чақса ёмон қилади".

Кобра заҳрида невротоксинлар бор ва улар асаб катакларини хароб қилади.

Тим Фридининг ишонишича, агар аста-секин барча заҳарли илон заҳрини баданингга киритиб борсанг, бир кун келиб дунёдаги барча илон заҳрига қарши иммунитет ҳосил бўлади ва ҳамма заҳарга даво бўладиган зидди заҳар топиш мумкин.

Аммо бу усулни кўп олимлар танқид қилишмоқда.

Иммунитет пайдо қилиш

Фото муаллифлик ҳуқуқи Getty Images Image caption Кўп халқларда илондан қўрқишади, аммо уларни улуғлашади.

Зидди заҳар ишлаб чиқариш усуллари 19-асрдан бери ўзгармайди.

Яъни, озгина заҳар йўқ ёки от танасига юборилади ва кейин бу жонивор қонидан аксилтаначалар олинади.

Тим Фриди эса шу қўй ва от вазифасини бажараётганини айтади.

51 яшар бу ҳайдовчи шифокор эмас, бирон университетда ўқимаган. Аммо илон заҳридан ўлиш хавфи боис 20 йил олдин ўзида тажриба ўтказишни бошлаган.

Бошида ўзини ўргимчак ва чаёнларга чақтирган ва кейин илонларга ўтган.

Танаси тўла чандиқ.

" Ўн икки марта заҳар таъсиридан қутулишим қийин кечди. Бошида касалхонага ҳам тушдим" - дейди у.

Фото муаллифлик ҳуқуқи Swaminathan Natarajan Image caption Зидди заҳар жуда хавфли.

"Бошқа одамларга нисбатан менинг танимда икки маротаба кўп зидди заҳар таначалари бор. Булар текширилган" - дейди Тим.

Икки йил олдин доктор Глинвиль Тимнинг видеосини кўриб қолган.

"Мен у қилган ишни ҳеч кимга тавсиф этмайман, аммо унинг иши таҳсинга лойиқ" - дейди доктор Глинвиль.

Ҳозир Тимнинг қони янги зидди заҳар олиш учун ишлатилмоқда.

