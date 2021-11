Маркс ё Конфуций: Хитой раҳбарининг устози ким? Xitoy yangiliklar

42 дақиқалар аввал

Хўрланиш асри

Унутилган иттифоқчи

Марксизм

Тайван

Профессор Рана Миттер Оксфорд университетида замонавий Хитой тарихи ва сиёсатидан сабоқ беради. Яқинда унинг "Хитойнинг яхши уруши: Қандай қилиб Иккинчи Жаҳон уруши янги миллатчиликни шакллантирмоқда"(China's Good War: How World War II Is Shaping a New Nationalism) деб номланган китоби нашр этилди.