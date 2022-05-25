Донбассда нималар бўлмоқда? Сўнгги суратлар - фоторепортаж Ukraina Rossiya Putin Yangiliklar
Россия Донбассдда ҳужумларини шиддатлаштирган. Донбасс Украинанинг шарқий бўлгинчи минтақаси бўлади. Украина томонининг огоҳлантиришича, Россиянинг босқини ҳозир ўзининг "энг қизғин палласи"га кирган. Британия Мудофаа вазирлигининг маълум қилишича, Россия кучлари Северодонецк, Лишанск ва Рубежное назоратини қўлга киритишмоқчи. Шу йўл билан Луганскни босиб олишмоқчи. Донбассдаги сўнгги 48 соат ичидаги вазият суратларда:
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