ФИФА 2018 йилги Жаҳон чемпионати - Ўйинлар ва натижалар
Гуруҳ босқичи
А гуруҳи
|Мамлакат
|Ғ
|Д
|М
|ТН
|О
|RUS Россия
|0
|0
|0
|0
|0
|SAU Саудия Арабистони
|0
|0
|0
|0
|0
|EGY Миср
|0
|0
|0
|0
|0
|URU Уругвай
|0
|0
|0
|0
|0
14 Июн 2018
RUS Россия
Саудия Арабистони SAU
15 Июн 2018
EGY Миср
Уругвай URU
19 Июн 2018
RUS Россия
Миср EGY
20 Июн 2018
URU Уругвай
Саудия Арабистони SAU
25 Июн 2018
URU Уругвай
Россия RUS
25 Июн 2018
SAU Саудия Арабистони
Миср EGY
В гуруҳи
|Мамлакат
|Ғ
|Д
|М
|ТН
|О
|POR Португалия
|0
|0
|0
|0
|0
|ESP Испания
|0
|0
|0
|0
|0
|MAR Марокаш
|0
|0
|0
|0
|0
|IRN Эрон
|0
|0
|0
|0
|0
15 Июн 2018
MAR Марокаш
Эрон IRN
15 Июн 2018
POR Португалия
Испания ESP
20 Июн 2018
POR Португалия
Марокаш MAR
20 Июн 2018
IRN Эрон
Испания ESP
25 Июн 2018
ESP Испания
Марокаш MAR
25 Июн 2018
IRN Эрон
Португалия POR
С гуруҳи
|Мамлакат
|Ғ
|Д
|М
|ТН
|О
|FRA Франса
|0
|0
|0
|0
|0
|AUS Австралия
|0
|0
|0
|0
|0
|PER Перу
|0
|0
|0
|0
|0
|DEN Дания
|0
|0
|0
|0
|0
16 Июн 2018
FRA Франса
Австралия AUS
16 Июн 2018
PER Перу
Дания DEN
21 Июн 2018
DEN Дания
Австралия AUS
21 Июн 2018
FRA Франса
Перу PER
26 Июн 2018
AUS Австралия
Перу PER
26 Июн 2018
DEN Дания
Франса FRA
D гуруҳи
|Мамлакат
|Ғ
|Д
|М
|ТН
|О
|ARG Аргентина
|0
|0
|0
|0
|0
|ICE Исландия
|0
|0
|0
|0
|0
|CRO Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0
|NGA Нигерия
|0
|0
|0
|0
|0
16 Июн 2018
ARG Аргентина
Исландия ICE
16 Июн 2018
CRO Хорватия
Нигерия NGA
21 Июн 2018
ARG Аргентина
Хорватия CRO
22 Июн 2018
NGA Нигерия
Исландия ICE
26 Июн 2018
NGA Нигерия
Аргентина ARG
26 Июн 2018
ICE Исландия
Хорватия CRO
Е гуруҳи
|Мамлакат
|Ғ
|Д
|М
|ТН
|О
|BRA Бразилия
|0
|0
|0
|0
|0
|SUI Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0
|CRC Коста-Рика
|0
|0
|0
|0
|0
|SER Сербия
|0
|0
|0
|0
|0
17 Июн 2018
CRC Коста-Рика
Сербия SER
17 Июн 2018
BRA Бразилия
Швейцария SUI
22 Июн 2018
BRA Бразилия
Коста-Рика CRC
22 Июн 2018
SER Сербия
Швейцария SUI
27 Июн 2018
SUI Швейцария
Коста-Рика CRC
27 Июн 2018
SER Сербия
Бразилия BRA
F гуруҳи
|Мамлакат
|Ғ
|Д
|М
|ТН
|О
|GER Олмония
|0
|0
|0
|0
|0
|MEX Мексика
|0
|0
|0
|0
|0
|SWE Швеция
|0
|0
|0
|0
|0
|KOR Жанубий Корея
|0
|0
|0
|0
|0
17 Июн 2018
GER Олмония
Мексика MEX
18 Июн 2018
SWE Швеция
Жанубий Корея KOR
23 Июн 2018
KOR Жанубий Корея
Мексика MEX
23 Июн 2018
GER Олмония
Швеция SWE
27 Июн 2018
KOR Жанубий Корея
Олмония GER
27 Июн 2018
MEX Мексика
Швеция SWE
G гуруҳи
|Мамлакат
|Ғ
|Д
|М
|ТН
|О
|BEL Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0
|PAN Панама
|0
|0
|0
|0
|0
|TUN Тунис
|0
|0
|0
|0
|0
|ENG Англия
|0
|0
|0
|0
|0
18 Июн 2018
BEL Бельгия
Панама PAN
18 Июн 2018
TUN Тунис
Англия ENG
23 Июн 2018
BEL Бельгия
Тунис TUN
24 Июн 2018
ENG Англия
Панама PAN
28 Июн 2018
PAN Панама
Тунис TUN
28 Июн 2018
ENG Англия
Бельгия BEL
H гуруҳи
|Мамлакат
|Ғ
|Д
|М
|ТН
|О
|POL Польша
|0
|0
|0
|0
|0
|SEN Сенегал
|0
|0
|0
|0
|0
|COL Колумбия
|0
|0
|0
|0
|0
|JPN Япония
|0
|0
|0
|0
|0
19 Июн 2018
COL Колумбия
Япония JPN
19 Июн 2018
POL Польша
Сенегал SEN
24 Июн 2018
JPN Япония
Сенегал SEN
24 Июн 2018
POL Польша
Колумбия COL
28 Июн 2018
SEN Сенегал
Колумбия COL
28 Июн 2018
JPN Япония
Польша POL
Плей-офф
30 Июн 2018
C1 С гуруҳи ғолиби
D гуруҳида 2-ўрин D2
30 Июн 2018
A1 А гуруҳи ғолиби
В гуруҳида 2-ўрин B2
1 Июл 2018
B1 В гуруҳи ғолиби
А гуруҳида 2-ўрин A2
1 Июл 2018
D1 D гуруҳи ғолиби
С гуруҳида 2-ўрин C2
2 Июл 2018
E1 Е гуруҳи ғолиби
F гуруҳида 2-ўрин F2
2 Июл 2018
G1 G гуруҳи ғолиби
H гуруҳида 2-ўрин H2
3 Июл 2018
F1 F гуруҳи ғолиби
E гуруҳида 2-ўрин E2
3 Июл 2018
H1 H гуруҳи ғолиби
G гуруҳида 2-ўрин G2
6 Июл 2018
QF1 Чорак финалчи №1
Чорак финалчи №2 QF2
6 Июл 2018
QF5 Чорак финалчи №5
Чорак финалчи №6 QF6
7 Июл 2018
QF7 Чорак финалчи №7
Чорак финалчи №8 QF8
7 Июл 2018
QF3 Чорак финалчи №3
Чорак финалчи №4 QF4
10 Июл 2018
SF1 Чорак финал ғолиби №1
Чорак финал ғолиби №2 SF2
11 Июл 2018
SF3 Чорак финал ғолиби №3
Чорак финал ғолиби №4 SF4
14 Июл 2018
PO1 Ярим финал мағлуби №1
Ярим финал мағлуби №2 PO2
15 Июл 2018
F1 Ярим финал ғолиби №1
Ярим финал ғолиби №2 F2
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