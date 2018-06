Blogger Nguyễn Tín nói với BBC rằng anh chọn "quyền im lặng" trong những ngày bị câu lưu "để tránh bị khép tội Điều 88, 245".

Nguyễn Tín được cộng đồng mạng biết đến vì anh thường livestream hát nhạc vàng trên mạng xã hội.

Anh có nhiều post lên tiếng về quyền công dân trên trang cá nhân, cũng như thường xuyên gửi tiền giúp các con của hai blogger Mẹ Nấm và Thúy Nga đang bị cầm tù.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy anh tham gia biểu tình hôm 10/6 tại TP.Hồ Chí Minh.

Anh bị câu lưu từ đêm 15/6 và được trả tự do vào đêm 17/6.

Trả lời BBC Tiếng Việt từ TP.Hồ Chí Minh, Blogger Nguyễn Tín nói: "Tôi nghĩ mình bị câu lưu do họ nghĩ tôi có liên quan đến phản động biểu tình và có những livestream (trên Facebook) để ủng hộ cho việc biểu tình. Những post của tôi trên Facebook không có bất cứ điều gì gây thù hằn cũng như là phản động biểu tình cả."

"Có thể họ câu lưu với mục đích để gán ghép vào Điều 88 Bộ luật hình sự về tội "Tuyên truyền chống phá Nhà nước" và Điều 245 về "Gây rối trật tự công cộng" cũng như "kích động biểu tình".

"Trong lúc bị câu lưu, tôi chỉ ký một lý lịch bản thân để họ xác minh và lăn tay 10 ngón để họ kiểm chứng thông tin tôi không có tiền án tiền sự."

"Tôi cố giữ im lặng. Quyền im lặng sẽ có tác dụng nếu như bạn thực sự lì đòn. Khi họ có dùng vũ lực thì bạn cũng không sợ, bạn vững tin những quyền cơ bản của công dân, đó là quyền im lặng. Tất nhiên họ có dùng vũ lực nhưng nếu như bạn càng sợ vũ lực thì họ sẽ làm càng mạnh tay hơn."

"Sau ba ngày bị câu lưu, tôi nhận ra rằng ở trong đồn công an thì không có sử dụng luật."

"Bản thân tôi có sự lo lắng nhưng tôi nghĩ về những chuyện mình làm không có gì sai trái cũng như không có vi phạm pháp luật."

"Sau sự vụ này, chắc chắn một điều là tôi vẫn sẽ làm những việc mà tôi cho rằng đó là những quyền công dân của một đất nước cần phải làm và nếu đó là điều chính nghĩa thì chắc chắn tôi sẽ làm. Tôi lý vọng những người vì đi biểu tình mà phải vào đồn như tôi hãy chuẩn bị tâm lý cũng như là bình tĩnh trước sự việc tương tự."

Ngoài ra, blogger Nguyễn Tín cũng cho biết thêm: "Hiện tại sức khỏe và tinh thần của tôi không được tốt do ba ngày ba đêm tôi tuyệt thực trong đồn cho nên chưa liên hệ với luật sư để giải quyết vụ việc này."

"Tôi nghĩ là sẽ còn có nhiều người tiếp tục xuống đường phản đối luật An Ninh Mạng trong thời gian tới."

"Và tôi rất tâm đắc câu này: "Tự do không miễn phí. Freedom is not free."

