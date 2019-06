Bản quyền hình ảnh China Daily Image caption Bài báo hôm 17/6 "Phụ huynh Hong Kong biểu tình phản đối sự can thiệp của Mỹ"

Cuối tuần qua, khi thế giới hướng về hai triệu người Hong Kong xuống đường phản đối dự luật dẫn độ, và yêu cầu Đặc khu trưởng Carrie Lâm từ chức, thì truyền thông nhà nước Trung Quốc lại đưa tin về một cuộc biểu tình khác.

Có lẽ với độc giả của Theo China Daily, thì chỉ có một cuộc biểu tình ở Hong Kong hôm Chủ nhật và đó là của liên minh các Phụ Huynh Đặc Khu yêu cầu các chính trị gia Hoa Kỳ không can thiệp vào việc sửa đổi luật dẫn độ và các vấn đề nội bộ của đặc khu.

Liên minh này gồm "hơn 30 chức sắc chính trị, kinh doanh và pháp lý địa phương, những người ủng hộ luật dẫn độ" đến biểu tình trước Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Hong Kong và Macao.

Tờ China Daily không nói rõ có bao nhiêu người tham gia biểu tình nhưng những người này cho rằng các thực thể nước ngoài "đã khuấy động giới trẻ khiến họ chống lại dự luật dẫn độ".

Tờ này còn dẫn lời Stanley Ng Chau-pei, một chính trị gia Hong Kong thân Trung Quốc, nói rằng các phụ huynh Hong Kong cảm thấy có nghĩa vụ phải bảo vệ giới trẻ khỏi bị lôi vào chiêu trò chính trị và bạo lực dẫn đến "vi phạm pháp luật và hủy hoại tương lai của họ".

Ông Ng nói "thật đáng khinh khi một số chính trị gia Hoa Kỳ liên tục can thiệp vào vấn đề luật dẫn độ."

Tờ Hoàn cầu Thời báo còn chỉ đích danh Mỹ, với bài viết: "Mỹ phải nghĩ hai lần trước khi chơi chiêu bài 'Hong Kong'.

Nội dung bài báo cho rằng Washington đã lợi dụng các cuộc biểu tình ở Hong Kong để làm quân cờ đàm phán về vấn đề giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

"Những gì xảy ra ở Hong Kong cho thấy mục tiêu cơ bản của Washington là để đạt 'Nước Mỹ trên hết' bằng cách làm xói mòn lợi ích của Trung Quốc."

Weibo, WeChat 'sạch bóng' biểu tình

Theo Bloomberg News, tất cả những bài đăng ủng hộ người biểu tình Hong Kong trên mạng xã hội Weibo đều bị 'xóa sạch' kể từ khi các cuộc biểu tình xảy ra từ cuối tuần trước.

"Người dùng WeChat bên ngoài Trung Quốc đại lục vẫn có thể chia sẻ hình ảnh và bình luận về cuộc biểu tình nhưng những người thân của họ ở bên trong Trung Quốc thì không thể thấy".

Khi gõ cụm từ "Hong Kong" vào công cụ tìm kiếm Baidu của Trung Quốc sẽ không hiện lên tin tức nào về hàng trăm ngàn người đổ xuống đường biểu tình.

Thậm chí bài hát "Do you hear the people sing" trong vở nhạc kịch "Les Miserables" (Những người khốn khổ) mà người biểu tình hay hát cũng đã bị xóa khỏi dịch vụ nghe nhạc trực tuyến QQ.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Những hình ảnh này có thể đã bị xóa khỏi Weibo và WeChat trong Trung Quốc đại lục

Trong khi đó, trang Freeweibo.com, một trang dùng để theo dõi những từ khóa bị xóa trên trang Weibo, cho thấy từ "Hong Kong", "dẫn độ" và "biểu tình" là những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo.

Trump ít nhắc đến Hong Kong

Trong khi đó, trái với China Daily và Hoàn cầu Thời báo, tờ Bưu điện Hoa Nam cho rằng chính phủ Mỹ đã có một cách tiếp cận "cân bằng" đối với tình hình ở Hong Kong.

Ông Trump chỉ có một bình luận đáng chú ý hồi tuần trước rằng ông kỳ vọng Bắc Kinh và Hong Kong 'sẽ tìm ra giải pháp'.

Mặc dù Washington muốn gia tăng áp lực lên Bắc Kinh, nhưng "Nếu đưa ra động thái trừng phạt thì nó sẽ làm giảm vị thế của Hong Kong, càng khiến Hong Kong phụ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế, và làm tổn hại đến tiếng nói của Hong Kong đấu tranh cho dân chủ," Michael Hirson, một chuyên gia về Trung Quốc nhận định.

"Vì vậy có một sự cân bằng cơ bản mà chính phủ [Mỹ] muốn đạt được."