Bản quyền hình ảnh OTHER Image caption Cụ Lê Đình Kình khi còn sống, và ruộng vườn ở Đồng Tâm nơi cụ và gia đình sinh sống nhiều thế hệ.

Bộ Công an Việt Nam cũng nói 'phải nổ súng' do các đối tượng 'ném lựu đạn từ nhà ra' và 'phóng hỏa' xuống giếng trời nơi công an rơi xuống.

Sáng 14/1, ông Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam thông tin với lãnh đạo các cơ quan báo chí về diễn tiến vụ Đồng Tâm xảy ra vào đêm mùng 8, rạng sáng ngày 9/1.

Bản quyền hình ảnh PLO Image caption Ông Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an

"Không có lệnh bắt giữ"

Theo đó, hôm 9/1, Công an Hà Nội có kế hoạch triển khai một số chốt bảo vệ ở đồng Sênh "nhằm đảm bảo an toàn cho trụ sở xã, cán bộ xã, cán bộ thôn" khi Bộ Quốc phòng xây tường rào sân bay Miếu Môn tới khu vực này.

Bộ Công an cũng xác định "20 đối tượng trọng điểm để ngăn ngừa".

"Khi lực lượng chức năng đang triển khai các chốt thì các đối tượng tấn công bằng lựu đạn, bom xăng, dao phóng lợn hàn tuýp sắt. Chúng ta đã tuyên truyền, dùng loa thuyết phục. Nhưng các đối tượng rất manh động, sau khi tấn công thì chúng rút vào mấy nhà ông Lê Đình Kình và nhà ông Lê Đình Công gần đó, tiếp tục tấn công từ trong nhà ra" - Trung tướng Quang thông tin và nhấn mạnh thêm: "Đây là phạm tội quả tang, nên lực lượng chức năng triển khai phương án vây bắt," ông Quang được trích lời trên tờ Pháp luật TP HCM online.

Ông Quang cũng giải thích tình huống xảy ra "va chạm" khiến 3 công an và cụ Kình thiệt mạng.

Ông nói, do "trinh thám" nên biết được các đối tượng chống đối "có âm mưu đốt trụ sở UBND xã, nhà văn hóa, cây xăng, cản trở việc xây tường rào"...

Do đó, "phải bố trí lực lượng vào thôn Hoành, để bảo vệ công trình từ xa".

Ông Quang cũng xác nhận "hoàn toàn không có việc vào để bắt giữ", và "không có lệnh bắt giữ".

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem Bốn người trong gia đình ông Kình hiện 'vẫn chưa có tin tức gì', bà Dư Thị Thành nói

"Phải nổ súng"

Ông Quang cũng nói là do các "đối tượng ném lựu đạn" vào lực lượng từ nhà ra, nên "lực lượng chức năng được tiến hành các biện pháp cần thiết", do đó là "phạm pháp quả tang".

Ông Quang cũng xác nhận 3 công an thiệt mạng là do ngã xuống giếng trời giữa hai nhà, và rằng "các đối tượng" sau đó đã phóng hỏa.

"Trước tình huống đó thì phải nổ súng" - ông Quang nói.

Trước đó, truyền thông Việt Nam loan tin, Công an Thành phố Hà Nội cho biết đã có quyết định khởi tố bắt tạm giam 22 người trong vụ việc xảy ra tại Đồng Tâm hôm 9/1.

20 người bị khởi tố "về hành giết người" gồm:

Lê Đình Chức, Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Nguyễn Văn Tuyến, Bùi Văn Tiến, Bùi Văn Niên, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh, Bùi Thị Đục, Lê Đình Quân, Lê Đình Quang, Nguyễn Văn Duệ, Nguyễn Thị Bét, Nguyễn Văn Quân và Trịnh Văn Hải.

2 người bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ gồm: Lê Đình Hiển và Bùi Viết Tiến.

"Bên cạnh đó, Công an thành phố Hà Nội đang tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Xuân Điều, Trần Thị Phượng, Đào Thị Kim để làm rõ hành vi giết người và Nguyễn Thị Dung về hành vi chống người thi hành công vụ," báo Thanh Niên đưa tin.