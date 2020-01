WHO báo động tình trạng lây lan của virus gây viêm phổi từ TQ

Bản quyền hình ảnh NOEL CELIS/Getty Images Image caption Nhiều người nhiễm virus corona từng làm việc hay đến mua bán ở chợ hải sản này ở Vũ Hán, chợ hiện đã bị đóng cửa

WHO lo ngại về khả năng bùng phát rộng của virus corona mới gây viêm phổi, nguồn gốc được truy nguyên từ Trung Quốc.

Nhà chức trách Thái Lan cho biết, một phụ nữ Trung Quốc đã bị cách ly ở Thái Lan do nhiễm virus corona.

Du khách này tính đến Bangkok du lịch nhưng được phát hiện bị sốt khi đến sân bay Suvarnabhumi vào ngày 8/1, phải nhập viện vào hôm đó và đến nay đã khỏi bệnh.

Đây là trường hợp nhiễm virus này đầu tiên được phát hiện ở ngoài Trung Quốc.

Virus viêm phổi bí ẩn bùng phát ở Trung Quốc

Ba thách thức cho ngành y tế toàn cầu

Bụi siêu mịn: sát thủ lạnh lùng trong không khí

"Sẽ không bất ngờ nếu phát hiện những trường hợp khác ở các quốc gia khác. Và đây là lý do vì sao WHO kêu gọi giám sát và chuẩn bị tích cực đang diễn ra ở các quốc gia khác. WHO đã ban hành hướng dẫn về cách phát hiện và điều trị cho những người bị nhiễm virus mới" - theo thông báo đăng trên trang web của WHO.

Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay, virus này có khả năng bùng phát rộng hơn. Đây là chủng virus có thể gây nhiễm trùng từ cảm lạnh thông thường đến hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS).

Virus SARS là một dạng giống virus cúm đã giết chết hơn 700 người trên khắp thế giới vào năm 2002-2003, sau khi lây lan từ Trung Quốc.

Xét nghiệm sơ bộ cho thấy, có 41 trường hợp bị viêm phổi và một trường hợp tử vong tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, có thể đã bị nhiễm virus corona mới này.

Trường hợp tử vong là một người đàn ông 61 tuổi. Và từ đó, chưa có thêm trường hợp tử vong nào mới, cơ quan Y tế Vũ Hán cho biết hôm 14/1.

Bác sĩ Maria D. van Kerkhove, người đứng đầu đơn vị chuyên về các loại bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện của WHO, cho biết, virus corona có "nhiều điểm tương đồng" với SARS và MERS (Hội chứng hô hấp Trung Đông).

Feng Zijian, phó giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, nói với đài truyền hình trung ương Trung Quốc hôm 14/1 rằng, gen của virus corona cho thấy nó không phải là SARS cũng không phải MERS và sự khác biệt trong bộ gen giữa chúng rất lớn.

Sars đã lây nhiễm hơn 8.000 người, giết chết hơn 700 người trên toàn cầu sau khi bắt nguồn từ Trung Quốc năm 2003.

Nguồn gốc của virus corona mới này được truy nguyên đến thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, nơi có hàng chục người bị cho là đã nhiễm virus này.

Một số người nhiễm bệnh trong họ, kể cả trường hợp đã tử vong, đã từng mua bán ở một chợ hải sản trong thành phố, dẫn đến việc các cơ quan chức năng đóng cửa khu chợ này.

Tuy nhiên, trong trường hợp du khách Trung Quốc đến Thái Lan nói trên, người phụ nữ này chưa từng đến gần chợ hải sản trên, nhưng đã đến mua sắm ở các chợ khác trước khi đi Thái Lan, theo tờ SCMP.

Bản quyền hình ảnh NOEL CELIS/Getty Images Image caption Một người đàn ông ôm con ra khỏi Trung tâm Y tế Vũ Hán.

"Theo những tin mà chúng tôi nắm được, [virus này] có thể lây lan từ người sang người nhưng với mức độ hạn chế. Tuy nhiên, hiện tại, rõ ràng là chúng tôi chưa thấy có trường hợp lây từ người sang người", bác sĩ van Kerkhove nói.

WHO đã thông báo các triệu chứng của virus này là sốt, một vài người thấy khó thở. X quang phổi cho thấy viêm nhiễm lan rộng ở phổi.

"Vẫn còn quá sớm, chúng tôi chưa rõ về các biểu hiện lâm sàng", bác sĩ van Kerkhove nói.

Thông cáo của WHO cho biết, tổ chức này đã ban hành hướng dẫn về cách phát hiện và điều trị cho những người bị nhiễm virus mới.

Giữa khi tết Nguyên đán đang đến gần ở châu Á và nhiều du khách từ Trung Quốc sang Thái Lan du lịch, WHO đã kêu gọi chính quyền Thái Lan, công chúng và những người đi du lịch phải cảnh giác.

Đại diện của tổ chức này tại Thái Lan cho biết, bất cứ ai bị sốt, ho và đã có thời gian ở Vũ Hán nên được nhân viên y tế kiểm tra.

Trước đó, lo ngại trước sự lan rộng của dịch bệnh, Singapore và Hong Kong đưa ra các quy trình sàng lọc cho khách du lịch đến từ Vũ Hán.