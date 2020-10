Tỉnh ủy Đắk Lắk nói 'Bí thư Bùi Văn Cường không đạo văn'

Bị bôi nhọ trước thềm Đại hội Đảng?

Theo quyết định này, Tạp chí Môi trường và Xã hội bị Cục Báo chí xử phạt hành chính 50 triệu đồng và bị tước giấy phép hoạt động báo in trong hai tháng.

BBC cũng ghi nhận sau vụ công an Đắk Lắk bắt người khẩn cấp, luận án tiến sĩ của ông Bùi Văn Cường đã biến mất trên trang web của ĐH Hàng hải Việt Nam.

Công an Đắk Lắk bắt hai người liên quan

Chiều 30/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có thông báo về việc "bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp" với ông Phạm Đình Quý - giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP HCM) - về hành vi vu khống theo điều 156 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 21/9, Công an Đắk Lắk đã bắt Võ sư - Tiến sĩ Hoàng Minh Tuấn (sinh năm 1980, là học trò TS Quý) khi người này đang trên đường từ nơi cư trú ở huyện Cư Kuin di chuyển xuống Khánh Hòa.

Như BBC đưa tin, hôm 23/9, tiến sĩ Phạm Đình Quý và vợ ông bất ngờ bị tám công an mặc thường phục vây bắt. Sau đó, công an yêu cầu ông Quý đưa về nhà riêng. Tiếp đó, ông Quý được đưa đến cơ quan Công an TP HCM để làm việc, rồi tiếp tục đưa lên Đắk Lắk.