Đảo chính Myanmar: 'TQ sẽ ủng hộ bất kỳ chính phủ nào cầm quyền'

Nhà báo Lintner đã bình luận với BBC News Tiếng Việt về phản ứng của Bắc Kinh trước cuộc đảo chính tại Myanmar: "Bộ Ngoại giao Trung Quốc cuối cùng đã đưa ra một tuyên bố nói rằng sự ổn định cần phải được duy trì. Myanmar có tầm quan trọng mang tính chiến lược đối với Bắc Kinh. Lợi ích của Trung Quốc ở Myanmar là cả về mặt kinh tế cũng như chiến lược, do đó Trung Quốc sẽ ủng hộ bất kỳ chính phủ nào cầm quyền tại Myanmar."

Trung Quốc đóng vai trò gì?

Một ngày sau cuộc binh biến, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã họp nhưng chưa thống nhất được tuyên bố chung vì Trung Quốc không ủng hộ. Trung Quốc, quốc gia nắm quyền phủ quyết với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an (LHQ) đã không đồng tình và giới chuyên gia phỏng đoán rằng, Trung Quốc sẽ chặn bất kỳ hình thức phát ngôn chính thức nào lên án cuộc đảo chính.

Lý giải về điều này, nhà báo, tác giả Lintner nói: "Myanmar là quốc gia láng giềng duy nhất có thể giúp Trung Quốc dễ dàng tiếp cận Ấn Độ Dương vì chỉ có ba quốc gia láng giềng làm được điều đó. Tuy nhiên, Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan nằm ở phía tây xa xôi của Trung Quốc - giáp với Tân Cương - đây vốn là một phần khó nhằn đối với Trung Quốc. Và rồi Ấn Độ, xét về bản chất của mối quan hệ Trung-Ấn, đây cũng không phải là một lựa chọn. Nhưng Myanmar thì có. Lợi ích của Trung Quốc ở Myanmar là kinh tế cũng như về mặt chiến lược, do đó Trung Quốc sẽ ủng hộ bất kỳ chính phủ nào cầm quyền tại Myanmar."

Trước tình hình hiện tại, nhà báo người Thụy Điển bình luận với BBC: "Phương Tây sẽ khó chấp nhận một chính phủ lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính quân sự, nhưng Trung Quốc sẽ không quan tâm và Nhật Bản và Ấn Độ sẽ thận trọng trong các cách tiếp cận riêng của mỗi nước vì họ có chung một kẻ thù ở Myanmar: Trung Quốc. Và bất kỳ động thái nào nhằm cô lập chế độ mới ở Myanmar sẽ đẩy nước này về lại tay Trung Quốc. Người đang nắm giữ quyền hành ở Myanmar - Min Aung Hlaing - đang ở một vị thế hoàn hảo để các bên đối chọi nhau - và do đó ông ta vẫn nắm trong tay quyền lực."

Nhật báo Úc cũng đánh giá thêm: "Trung Quốc đã chứng tỏ là một đồng minh vô giá của Myanmar, sử dụng ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để che chắn nước này khỏi sự chỉ trích quốc tế."

Theo The Autralian, không chỉ Trung Quốc, mà cả Nga đã có tiếp xúc với phe quân sự Myanmar trước chính biến.

Quân bài 'dân tộc thiểu số' của quân đội

Bertil Lintner là một nhà báo, tác giả và nhà tư vấn chiến lược người Thụy Điển đã viết về châu Á trong gần bốn thập kỷ. Ông là tác giả nhiều cuốn sách về Myanmar như Aung San Suu Kyi and Burma's Struggle for Democracy. Ông bị quân đội Miến Điện đưa vào danh sách đen từ năm những năm 1980 đến tận năm 2012

Phong trào 'bất tuân dân sự' liệu có tác dụng?

Một người sống tại Yangon, xin giấu tên, nói với BBC News Tiếng Việt: "Hiện gia đều tôi đều an toàn trong nhà, không ra ngoài nữa. Chúng tôi xem tin tức trên mạng và đăng tải những thông điệp bất tuân dân sự trên Facebook, không mua những sản phẩm của các công ty do quân đội và nhiều công chức chính phủ hiện cũng đình công."

"Thật lòng mà nói bản thân tôi cũng không biết điều gì sẽ xảy đến kế tiếp. Điều mà tôi muốn đó là nền dân chủ hoàn toàn, sự tự do. Tôi muốn quân độ thả tất cả những lãnh đạo mà họ bắt giữ. Tôi muốn có một sự đàm phán ôn hòa và tìm được cách giải quyết, điều hành đất nước tốt nhất."

Làm việc trong lĩnh vực công nghệ, một người dân khác thông tin với BBC rằng quân đội đã chặn quyền truy cập vào Facebook, tuy nhiên, họ vẫn liên lạc được vì sử dụng VPN. Theo anh, đây là dấu hiệu tích cực thể hiện người dân đã biết vận dụng các kỹ thuật để đối phó với quân đội: "Chúng tôi không ra ngoài vì không muốn quân đội có lý do chính đáng cho việc đảo chính của mình. Nếu chúng tôi biểu tình, họ sẽ vin vào đó để nói họ đang bảo vệ an ninh trật tự. Bây giờ cả thế giới đều thấy người dân rất ôn hòa, và chỉ có quân đội hung hăng bắt cóc bà Aung San Suu Kyi, tổng thống và các quan chức cấp cao chính phủ mà không có lý do thuyết phục gì".