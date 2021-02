Đảng Cộng sản Việt Nam ở đâu trên thế giới?

Đảng Cộng sản Việt Nam ở đâu trên thế giới?

Anh cũng muốn hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực ngoại giao, trong khi Trung Quốc tiếp tục thách thức trật tự thế giới. Cũng sẽ có hợp tác giữa Anh và Việt Nam về luật hàng hải và an ninh, hoạt động gìn giữ hòa bình, biến đổi khí hậu và các vấn đề quốc tế khác. Anh Quốc sẽ muốn làm việc với các quốc gia khác về các vấn đề này - cho dù qua liên minh an ninh 'ngũ nhãn' (Five Eyes) (với Mỹ, Canada, Australia và New Zealand) hay các quốc gia châu Âu khác hay các thỏa thuận ít chặt chẽ hơn trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.