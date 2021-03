Điện Buckingham lên tiếng về cáo buộc từ phỏng vấn của Harry và Meghan

Nữ công tước (Meghan) thì quả là một nhà hùng biện tuyệt vời, và tỏ ra là tay nữ cao thủ đáng gờm ai khôn hồn thì đừng gây sự (nguyên văn: a very bad woman to pick a fight with). Còn Harry, có vẻ như mới được tự do, nói khá trôi chảy.