Y án 12 năm tù cho nhà thơ bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch

35 phút trước

Phiên tòa sơ thẩm xử nhà thơ bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch diễn ra tại tỉnh Nghệ An ngày 24/3/2021.

Ông Thạch bị bắt hồi tháng 4/2020. Sau đó, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố ông với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Tháng 12/2020, ông Thạch bị đưa ra xét xử trong phiên tòa sơ thẩm tại Nghệ An và bị tuyên 12 năm tù, ba năm quản chế.

'Tòa vi phạm tố tụng'

'Truy cùng diệt tận?'

Ông đã già, lại mang nhiều bệnh tật hiểm nghèo, không thể 'nguy hiểm' cho chế độ nữa. "Do đó, có cần phải truy cùng diệt tận với ông Thạch, một cựu quan nhân đến như vậy không?" luật sư Sơn đặt câu hỏi.

Chính quyền Việt Nam nói gì?

Hành vi của ông Thạch được nhận định là "nguy hiểm, diễn ra trong thời gian dài, xâm phạm sự thống nhất về nền tảng tư tưởng chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với thể chế chính trị ở Việt Nam, đe dọa tới sự vững mạnh của chính quyền nhân dân, xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội."