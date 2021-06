Blogger bất đồng chính kiến Lê Dũng Vova bị truy nã

41 phút trước

Công an Việt Nam vừa phát lệnh truy nã blogger bất đồng chính kiến Lê Văn Dũng với cáo buộc "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước".

Truyền thông Việt Nam ngày 1/6 đưa tin Cơ quan an ninh điều tra, Công an Hà Nội ra quyết định truy nã bị can Lê Văn Dũng (51 tuổi, còn gọi là Lê Dũng Vova, quê Ứng Hòa, Hà Nội) theo điều 117 Bộ luật hình sự.