Anh quốc: Quảng cáo khẳng định 'máy lọc không khí diệt Covid-19' bị cấm

20 phút trước

Quảng cáo xuất hiện trên một trang web có tên "protect-nhs" do công ty Go-Vi Ltd điều hành, và không có liên hệ gì với Cơ quan Y tế Anh quốc (NHS).

The ad watchdog, however, decided to uphold the complaint.