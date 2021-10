Cà Mau 'thảm sát đàn chó': Các góc độ dịch tễ, pháp lý và tình người

26 phút trước

Theo các bác sĩ và luật sư, có cách thức khác để giải quyết vấn đề này mà vẫn giữ được an toàn cho cộng đồng về mặt dịch tễ hơn là tiêu hủy một lúc cả đàn chó.

Các trang mạng xã hội tiếng Anh những giờ qua cũng có nhiều người chia sẻ tin 'Vietnam brutally killed 15 dogs", hoặc "15 innocent dogs got beaten to death in Vietnam".