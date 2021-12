Xả súng ở trường học Michigan làm 3 học sinh chết, 8 người bị thương

một giờ trước

Một số học sinh được cho là đã nghỉ học và ở nhà hôm thứ Ba vì lý do an toàn.

Hai trong số các nạn nhân bị thương đã được tiến hành phẫu thuật, trong khi sáu người còn lại đang trong tình trạng ổn định với những vết thương do đạn bắn. Một giáo viên bị thương ở vai đã được xuất viện.

Học sinh ở nhà vì lý do an toàn

Robin Redding nói với Associated Press rằng con trai cô cũng đã nghỉ học do lo lắng về sự an toàn.