Dự án của tập đoàn Vingroup ở Khánh Hòa và một nhận định về tỷ phú Phạm Nhật Vượng

một giờ trước

Trong bài đăng ngày 15/7 trên trang Fulcrum bằng tiếng Anh, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp cho rằng ít nhất trong tương lai gần, ông Phạm Nhật Vượng được an toàn.

Danh sách tỉ phú thế giới 2022, do tạp chí Forbes thu thập và công bố, cho biết Việt Nam hiện có 7 tỷ phú, thêm một người so với năm trước.

Báo Việt Nam 'xóa bài' về một dự án liên quan Vinhomes

Lý do là liên danh nhà đầu tư CTCP Vinhomes và CTCP Đầu tư Cam Ranh đã có văn bản xin rút hồ sơ thẩm định quyết định chủ trương đầu tư và đề nghị hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Không có giải thích việc xóa bài là do thông tin chưa chính xác, hay vì lý do nào khác.

Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh

Phạt vì 'tung tin thất thiệt về Vingroup'

Trước đó, ngày 11/7, Thanh tra Sở Thông tin - truyền thông Hà Nội phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tô Vĩ Hoàn do đã có hành vi "đăng tải thông tin sai sự thật, nhằm bôi nhọ hình ảnh thương hiệu của Tập đoàn Vingroup".