'Bất bình' và 'đau xót' khi đạo sắc phong Việt Nam bị rao bán trên mạng ở TQ

một giờ trước

Giá trị lịch sử quý giá

Sắc phong là loại văn bản của nhà vua phong chức tước, khen thưởng, hay phong thần và xếp hạng các vị thần. Được sắc phong là một vinh dự to lớn cho bất kỳ ngôi làng, địa phương nào.

Với nguyên liệu là vàng, bạc và kim nhũ, loại giấy đặc biệt do họ Lại ở làng Nghĩa Đô thực hiện công phu nên sắc phong có thể tồn tại đến hàng trăm năm.

Các làng xã lưu giữ sắc phong rất cẩn trọng tại những đình đền, do chúng có ý nghĩa rất đặc biệt về mặt tinh thần và tâm linh, và được xem như bảo vật.

'Mất trộm' ở Phú Thọ?

"Thông báo sự việc mất 39 đạo sắc phong khiến tôi vô cùng hoang mang và tiếc nuối. Tôi đã chủ động xin liên hệ của ban quản lý để nắm bắt được thông tin và hình ảnh tư liệu gốc của sắc phong nếu có, từ đó làm căn cứ so sánh nếu có nội dung liên quan trên mạng xã hội. Thực tế, trong một số nhóm của mạng xã hội Việt Nam cũng có nhiều người đăng tải với mục đích hỏi thông tin về nội dung chữ Hán có trên sắc."

"Rất may mắn là ban quản lý đã làm tư liệu trước đó một tháng nên đã có đầy đủ hỉnh ảnh của 39 đạo sắc phong trong tư liệu của đền đã đóng quyển kèm bản dịch. Theo ban quản lý đền đây là lần đầu tiên các sắc phong được chụp lần lượt chi tiết. Tôi cũng đã đăng tải tư liệu này trên mạng xã hội để chia sẻ nội dung đã có."

Sau khi so sánh tỉ mỉ từng sắc phong, kể cả những dấu vết tàn khuyết do thời gian của hai hình ảnh, đặc biệt sắc phong đời Lê niên hiệu Phúc Thái Tam Niên (1645) - sắc phong cổ nhất của đền Quốc tế có cùng đặc điểm của lớp bồi do lần tu bổ sắc phong, cùng xác nhận thêm với ban quản lý tư liệu sắc phong của đền chưa được đơn vị nào scan trước đó, ông Đông phát hiện có sự hoàn toàn trùng khớp giữa 10 cặp sắc phong bị đấu giá và sắc phong bị mất gần hai năm trước.