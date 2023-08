Vụ án Nguyễn Văn Chưởng: Các tổ chức quốc tế đồng loạt kêu gọi dừng thi hành án

một giờ trước

'Dừng thi hành án ngay lập tức'

Cùng với ICJ, 12 tổ chức đứng tên trong thư gửi đến Chủ tịch nước Việt Nam, Võ Văn Thưởng bao gồm: Amnesty International; Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN); ASEAN Parliamentarians for Human Rights; Asia Democracy Network; Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA); Centre for Civil and Political Rights; Cross Cultural Foundation; Duayjai Group; International Commission of Jurists; Manushya; People in Need; The 88 Project; Transformative Justice Collective.