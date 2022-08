Salman Rushdie: Iran đổ lỗi chính nhà văn cho vụ tấn công

Ngày 12/8, sau nhiều năm bị dọa giết vì tác phẩm “The Satanic Verses” (Những vần thơ của quỷ Satan) bị coi là báng bổ Hồi giáo, nhà văn Salman Rushdie bị đâm ở New York, ở tuổi 75.

Nhiều nhà văn nổi tiếng như J. K. Rowling, Stephen King, Arundhati Roy, Khaled Hosseini… và truyền thông khắp thế giới đã lên tiếng chia sẻ với ông Rushdie, lên án vụ tấn công, và nhấn mạnh sự quan trọng của tự do ngôn luận, đặc biệt với giới cầm bút.

Tuy nhiên, ông cũng nói quyền tự do ngôn luận không biện minh cho việc ông Rushdie xúc phạm tôn giáo trong viết lách của mình.

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson nói đổ lỗi cho ông Rushdie là “lố bịch”, nói thêm “đây không chỉ là tấn công ông ấy, mà là tấn công quyền tự do ngôn luận và tự do biểu đạt”.

Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cũng lên án cách nhà nước Iran kích động bạo lực với nhà văn Salman Rushdie, viết trong tuyên bố rằng ông Rushdie đã “nhất quán đứng lên vì quyền tự do biểu đạt, tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, và tự do báo chí.”