Hộ chiếu Việt Nam thuộc hàng ‘tủi thân’ trên thế giới, chính phủ làm được gì?

57 phút trước

Tuy nhiên, Pháp cho hay họ vẫn công nhận hộ chiếu serial P màu xanh tím than do Bộ Công an VN cấp, chỉ khuyến cáo tới Pháp thì đừng sang Đức, theo Đại sứ quán Pháp hôm 28/07.

Ngoài ra, một con số lớn người trốn vào EU, Anh, vẫn xin tỵ nạn chính trị. Dù đa số họ không phải là các nhà đấu tranh nổi tiếng đòi quyền tự do ngôn luận, tôn giáo, hội họp, dân chủ đa đảng, các giá trị này hoặc vẫn bị cấm hoặc được diễn giải khác thế giới bởi nhà nước Việt Nam, khiến các hội nhân quyền vẫn tiếp tục nêu ra lập luận “người Việt Nam bỏ đi vì lý do chính trị, tôn giáo”.

Hôm 29/07/2022, Đại sứ quán Vương quốc Anh công bố lời mời tìm đối tác để giúp giải quyết vấn đề đưa những người Việt không có quyền cư trú tại Anh (no right to be in the UK):