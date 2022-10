Những mối tình tri kỷ không nhuốm màu tình dục

31 phút trước

Từ thời thuộc địa cho đến khoảng năm 1850, người ta thường bước vào mối quan hệ chung sống không kết hôn - hôn nhân - vì những lý do “thực dụng”, Eli Finkel, giáo sư tại Đại học Northwestern, Illinois, Hoa Kỳ và là tác giả của cuốn sách The All-Or-Nothing Marriage: How the Best Marriages Work (Hôn nhân là Tất cả hoặc Không là gì cả: Cách để duy trì các cuộc hôn nhân êm ấm), nói.