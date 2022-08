Bạo lực, biến động và sự rạn nứt miền Nam Việt Nam, 1945-54

23 phút trước

Các nhà sử học không phải là người Việt Nam cũng lại áp dụng cách tiếp cận lấy miền Bắc làm trung tâm này và thêm vào những mối bận tâm của riêng họ. Chẳng hạn, nhiều nghiên cứu của Pháp bị chi phối bởi nhu cầu giải thích tại sao Pháp “mất” Đông Dương. Họ có xu hướng bỏ qua trong im lặng những tội ác chiến tranh vốn là một phần không thể thiếu của cuộc xung đột này, và giảm thiểu sự đóng góp quan trọng vào nỗ lực chiến tranh của những người không phải là công dân Pháp. Các tác phẩm của Mỹ về cuộc xung đột, cũng tập trung vào miền Bắc, có đặc điểm riêng và có xu hướng đưa ra một cái nhìn biếm họa về Hồ Chí Minh. Do đó, Fredrik Logevall, trong sách , Embers of War: The Fall of an Empire and the Making of America’s Vietnam, tuyên bố rằng vào năm 1954, VNDCCH, “dưới sự lãnh đạo của“ Bác Hồ ”đáng kính, đã chống lại người Nhật và đánh đuổi người Pháp và do đó đảm bảo tính chính danh theo chủ nghĩa dân tộc, mà về cơ bản, đã được cố định cho mọi thời đại. ” Đây là cách nói cường điệu, không phải lịch sử.