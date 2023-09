Chính phủ Ba Lan trong cơn bão bê bối 'bán visa lao động'

Trang Onet.pl nêu cáo buộc rằng Thứ trưởng Piotr Wawrzyk, người vừa bị sa thải và “nhập viện vì lý do sức khoẻ” chắc hẳn phải biết về một đường dây cấp thị thực châu Âu cho người di cư châu Á và châu Phi để họ tới Mexico rồi trốn vào lãnh thổ Hoa Kỳ.

“Vụ việc đang hủy hoại danh tiếng của đất nước chúng ta, vốn là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng dân chủ thế giới tự do, và gây nguy hiểm cho an ninh của chúng ta, do đó nó phải được giải thích cặn kẽ,” ông Grodzki, Chủ tịch Thượng viện Ba Lan, phát biểu trên truyền hình hôm thứ Sáu.