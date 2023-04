Các ứng dụng Trung Quốc đang khuynh đảo phương Tây

Nhưng nền tảng này không phải là ứng dụng di động duy nhất do Trung Quốc sở hữu tiến vào chinh phục thị trường phương Tây.

CapCut

Shein

Nguồn hình ảnh, Other

Temu

“Các công ty công nghệ từ Trung Quốc đã có một thời kỳ cạnh tranh khốc liệt tại quê nhà khiến họ trở nên tốt hoặc tốt hơn, theo cách này hay cách khác, so với các ứng dụng của Mỹ," Zeyi Yang, nhà báo và nhà nghiên cứu của MIT Review chuyên về Trung Quốc, cho biết.

TikTok là ứng dụng đầu tiên do Trung Quốc sở hữu đạt được thành công lớn trên thị trường toàn cầu, nhưng các nhà lập pháp và chuyên gia an ninh quốc gia Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng các ứng dụng do Trung Quốc sở hữu có thể dẫn tới tình trạng xâm phạm quyền riêng tư đối với các dữ liệu được thu thập, và có thể bị Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm duyệt.