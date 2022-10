Vụ bắt bà Trương Mỹ Lan: Dân Sài Gòn hoang mang rút tiền, tìm chỗ đầu tư

4 giờ trước

Song May

Chiều 8/10, một người bạn đưa lên FB ảnh chụp màn hình điện thoại và than phiền không thể truy cập vào app SCB. Một người khác nói app này đã bị sập từ lúc trưa.

Vẫn có khách gửi tiền ở SCB bình thản

Bình luận về thông tin này, ông Lâm Minh Chánh – chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân – ngày 9/10 có bài viết 'Trả lời nhanh một số thắc mắc chung quanh vụ TVSI, SCB, AN ĐÔNG, VẠN THỊNH PHÁT' trên trang Facebook cá nhân'.

“…có rất nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ mua lại SBC với giá 0 đồng. Tức là ngân hàng Nhà nước dùng ngân sách quốc gia để gánh nợ do SCB gây ra, nhằm cứu người gởi tiền tại SCB và ổn định 'an ninh tài chính' của Việt Nam…,” ông Chánh viết.

Nhà đầu tư cổ phiếu SCB và trái phiếu An Đông mới phải lo?

Có vẻ như người gửi tiền có kỳ hạn ở SCB không phải lo, nhưng người mua cổ phiếu chưa lên sàn của SCB và mua trái phiếu của công ty An Đông thì đang phát “sốt”.

Còn công ty CP tập đoàn đầu tư An Đông trực thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có ba đợt huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, với trị giá gần 25.000 tỷ đồng (khoảng 1 tỷ USD), các lô trái phiếu đều có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 10/9/2023 và 22/1/2024, theo Thanh Niên ngày 9/10.

Cũng trong cuộc họp báo chiều 8/10, được Tiền Phong đưa tin, ông Võ Minh Tuấn - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam chi nhánh TPHCM - khẳng định, khi người dân gửi tiền ngân hàng thì tiền gửi là tài sản và được bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp khi rút tiền. Với nhà đầu tư trái phiếu, người có trách nhiệm trả tiền đầu tư là công ty phát hành trái phiếu, cụ thể ở đây là công ty CP tập đoàn đầu tư An Đông.

Cũng trong bài báo của Thanh Niên, TS. Đinh Thế Hiển trả lời: “Riêng về trái phiếu doanh nghiệp, những công ty đại chúng đã niêm yết trên sàn chứng khoán thường chỉ phát hành trái phiếu có lãi suất dao động từ 8 - 9%/năm thì cũng khá an toàn. Còn những công ty không đại chúng đẩy lãi suất lên cao hơn, từ 12 - 15%/năm thì rủi ro cao hơn. Nhà đầu tư chọn mua trái phiếu để hưởng lãi suất cao cũng phải chịu rủi ro cao hơn gửi tiết kiệm. Đó là nguyên tắc thị trường."

"Riêng đối với các trái chủ của An Đông, đây là một doanh nghiệp khá lớn nằm trong hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát nhưng không phải là công ty đại chúng, không niêm yết nên rủi ro khá cao. Sau khi ban lãnh đạo bị bắt tạm giam, trường hợp công ty phá sản thì các trái chủ sẽ là đối tượng sau cùng được nhận tiền, sau khi đã xử lý nợ theo trình tự ưu tiên như nợ ngân hàng, công nhân viên, nhà nước. Do đó, nếu như tài sản của An Đông vẫn còn để trả nợ thì trái chủ vẫn mất từ 10 - 50% số tiền đã mua trái phiếu.”