Công an Bình Dương bắt chủ quán karaoke An Phú sau vụ cháy chết người

Nguồn hình ảnh, An Phong

một giờ trước

Ông Lê Anh Xuân, sinh năm 1980, chủ quán karaoke An Phú, bị công an tỉnh Bình Dương bắt tạm giam chiều 16/9, sau vụ cháy làm nhiều người chết.

Ông Xuân, ngụ tại phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM, bị bắt tạm giam bốn tháng, để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 313 BLHS.

Vào tối 6/9, quán karaoke An Phú nằm trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương bốc cháy dữ dội.