Paris By Night - hành trình 40 năm

Tới nay, chỉ còn trung tâm Thúy Nga vẫn hoạt động. Trung tâm sẽ kỷ niệm bốn thập niên ra đời chương trình Paris by night với chương trình 136 chủ đề “40 năm hành trình” tổ chức ở Bangkok ngày 29 và 30/7/2023. Chọn Thái Lan làm địa điểm tổ chức (sau chương trình 134 cũng diễn ra ở quốc gia gần gụi này), những người đứng đầu trung tâm không giấu ý định một lần nữa đến gần hơn với khán giả trong nước, điều mà ông Tô Văn Lai, người sáng lập trung tâm Thúy Nga, khi còn sống, đã luôn mong mỏi.

“Chiều chiều ra đứng ngõ sau - Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”. Ông Tô Văn Lai, buổi đầu xa quê luôn mang niềm đau đáu về một sự đứt gãy văn hóa. Với lòng mong mỏi cất cao lời ca tiếng hát để gìn giữ văn hóa Việt, gìn giữ tiếng Việt nơi xứ người, mùa đông năm 1983, ông sản xuất ở Pháp cuốn Paris by night số 1 dưới dạng video ghi hình ngoại cảnh. Các cuốn video buổi đầu của trung tâm Thúy Nga mang nặng nỗi nhớ thương quê hương đất nước, nhắc nhở những người con lưu lạc “đất nào nuôi thân tôi, mẹ hiền nào cưu mang tôi”.

Các chương trình Paris by night có sự kết hợp nhuần nhuyễn với lịch sử, thi ca, sân khấu và ở nhiều chương trình, là tính tài liệu. Ở đó, mọi chất liệu văn hóa Việt Nam đều được được tôn vinh, không câu nệ nguồn gốc và lý lịch tác giả. Ở đó, vẫn là hình ảnh cây đa bến cũ, là cầu tre lắt lẻo, là Hà Nội - Huế - Sài Gòn, là người phụ nữ Việt Nam, là người trai nhớ về em gái hậu phương, nhưng được dàn dựng và hòa âm với các kỹ nghệ tân tiến của phương Tây. Mỗi chương trình đều đảm bảo tính giải trí hòa quyện với tính chuyên môn trong từng tiết mục. Chìa khóa giúp Thúy Nga trụ vững tới hôm nay, có lẽ, nằm ở việc xây dựng được một tinh thần đa văn hóa trên cái nền vững chắc của các giá trị nguồn cội, cộng với những tìm tòi không ngừng về nghệ thuật và sự đầu tư chiều sâu về kỹ thuật.

Điều may mắn của trung tâm Thúy Nga so với các trung tâm khác là chủ nhân sáng lập đã có một người kế thừa xuất sắc. Cũng như thân phụ, cô Tô Ngọc Thủy ý thức rõ vai trò và trách nhiệm của một người sản xuất chương trình (producer). Cô cùng chồng đầu tư công sức để tạo ra hào quang cho các ca sĩ và các tác phẩm một cách đồng đều.

Dù thế nào, hành trình 40 năm của Paris by night đã là một hành trình đầy tự hào của người Việt tại hải ngoại nói riêng và người Việt tại Mỹ nói riêng. Nhiều em bé Việt Nam ở nước ngoài học tiếng Việt, hiểu văn hóa Việt nhờ ngồi xem Paris by night cùng ông bà, bố mẹ. Những cuốn băng, những chương trình đã trở thành ký ức tuổi thơ, tuổi thanh xuân của nhiều người, không kể biên giới. Nhiều khán giả mong ước được một lần xem chương trình Paris by night thu hình trực tiếp ngoài đời. Tới nay, vẫn có những khán giả ghé qua tiệm Thúy Nga ở Westminster (California) để mua một đĩa DVD về nhà làm kỷ niệm, dù trung tâm đã chuyển sang phát hành qua ứng dụng và trên mạng.