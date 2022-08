Ukraine: Có thêm các vụ cháy nổ ở cơ sở của quân Nga tại Crimea

một giờ trước

Vì Crimea từ khi bị Nga sáp nhập, tạm được coi là “hậu phương an toàn” cho quân Nga và quân ly khai thân Moscow đánh vào các vùng còn lại của Ukraine.

Mặt khác, Nga cũng có thể chưa thể biết nếu các vụ cháy nổ do Ukraine gây ra thì là do bắn phá từ xa, hay do chiến tranh du kích.