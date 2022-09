Lê Phổ và hội họa Đông Dương trên sàn đấu giá quốc tế

12 phút trước

Tranh Lê Phổ

“Lê Phổ là họa sĩ có xuất thân quý tộc, bản thân lại thích thử nghiệm, tìm tòi nên gần như ông không hài lòng với bất kỳ vật liệu nào. Lụa hoặc sơn dầu của ông cũng có 3-4 kiểu khác nhau, có khi ông vẽ cả sơn dầu trên lụa (oil on silk), như hai lot 8 và 9 của phiên đấu Modern & Contemporary Auction hôm 28/8 tại Singapore. Đôi khi tiếng Anh ghi là oil on board (sơn dầu trên ván ép), nhưng thực tế cũng không phải sơn dầu thuần túy, mà ông pha trộn, dôi khi có cả bột màu và bột mực (gouache), đôi khi ông dung kỹ thuật lụa để vẽ trên toan (canvas).”

Vì sao bức “Vietnamese Lady” lại cao giá đến vậy?

Nhà thơ Lý Đợi cho rằng “Mực và bột mực trên lụa (ink and gouache on silk) là một vật liệu được Lê Phổ say sưa nghiên cứu, thử nghiệm thành công từ khi còn là sinh viên, nên đã mang đến một bảng màu không chỉ mới mẻ, mà còn bền đẹp. So về tuổi đời và bề mặt vật lý với nhiều vật liệu khác như sơn mài hoặc sơn dầu, đâu có mấy bức tranh ra đời trong thập niên 1930 mà còn hoàn hảo như “Vietnamese Lady”.”