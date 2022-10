Đằng sau vụ máy bay Su-34 đâm vào một khu chung cư ở Nga

Chúng ta biết được những gì?

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng nguyên nhân có thể nhất là do trục trặc ở một trong các động cơ.

Russian plane crash witnesses capture building in flames

Su-34 là máy bay tiêm kích-ném bom do hai phi công điều khiển, thường được triển khai để đánh các mục tiêu trên mặt đất.

“Su-34 là một trong những máy bay tiên tiến hơn của Nga nhưng nó vẫn có những vấn đề đã bộc lộ, đặc biệt là trong huấn luyện,” J Andrés Gannon, chuyên gia an ninh tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Hoa Kỳ (CFR) nói.

Nó xảy ra như thế nào?

The moment Russian plane crashed in Yeysk

Những điều này có thể là do đạn dược được chở trên máy bay trong quá trình huấn luyện đã gây ra việc bốc cháy.

Giới chức Nga cho rằng vụ cháy là do tràn nhiên liệu và khẳng định không có vụ nổ đạn dược.

Các chuyên gia nói gì?

Chúng tôi đã đưa video bằng chứng trên mạng xã hội cho một số chuyên gia an ninh và không quân để họ đánh giá về những gì có thể đã xảy ra.

"Đầu tiên có thể là khi nguồn cung cấp nhiên liệu bị đánh lửa do hỏng động cơ, và sau đó là tia lóe sáng thứ hai có ý nghĩa như khi cửa sập nơi các phi công đang ngồi bắt lửa để phóng ra.

Ông Beaver nói rằng nhiều khả năng là do một tên lửa của Nga tấn công máy bay do nhầm lẫn, chứ không phải là do tên lửa Ukraine bắn trúng, với địa điểm rơi cách chiến tuyến hơn 100 dặm.