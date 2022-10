Câu hỏi về đồn công an Trung Quốc ở châu Phi và các nước khác

58 phút trước

Báo The Will, cũng ở Nigeria, cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc tung ra chiến dịch này và “nó trở nên hoang dại” (gone wild). Báo này trích một tổ chức nhân quyền nói rằng dự án ‘110 trung tâm công an ở hải ngoại’ (110 Overseas Police Service Centres) chuyên theo dõi, giám sát người Trung Quốc ở nước ngoài.