Những vị vua khoác long bào khảm xà cừ của London

Nữ hoàng cũng rất coi trọng Jukes. Năm 2017, ông được trao tặng huân chương danh giá MBE (Member of the Order of the British Empire - Thành viên Đế chế Anh) cho các hoạt động thiện nguyện của mình với tư cách là vị vua vận trang phục xà cừ của vùng Bermondsey, Camberwell và Southwark.

“'I took my loaf of bread off the weeping' nghĩa là 'Tôi nhỏm đầu khỏi gối'. 'I got out my uncle' nghĩa là 'Tôi rời giường',”, bà gieo vần bằng tiếng lóng, với giọng vùng Đông London và lối nói lái của những người bán hàng rong (cách nói lóng để bí mật chia sẻ thông tin mà không bị lọt tới tai cảnh sát hoặc người ngoài). Kiểu như "Rễ cây cúc là ủng, chân trần tím ngắt là giày, đá hạnh nhân là tất", bà cười thích thú và giải thích.