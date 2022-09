Màu cầu vồng 'Tự hào 2022' của cộng đồng LGBTQ+ ra phố Hà Nội

37 phút trước

Trang Facebook của Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội viết: “Gõ cửa – Mở yêu thương” – đây chính là thông điệp của Hanoi Pride năm nay. Sau hơn hai năm cùng rất nhiều khó khăn, chúng ta đã sẵn sàng gõ và mở ra những cánh cửa, để kết nối, mở ra những trái tim và trí óc, và trên hết, chúng ta mở lòng với yêu thương!

Để đón chào Hanoi Pride 2022, Đại sứ các nước Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sỹ (hay còn gọi là Nhóm G4) đã có buổi gặp gỡ những nhà hoạt động và người ủng hộ cộng đồng LGBTI tại Việt Nam để chia sẻ câu chuyện của mình cùng những hi vọng và ước mơ về một Việt Nam cởi mở hơn.

Trên sân khấu Tự hào tại Câu lạc bộ Mỹ chiều Chủ nhật, tân Đại sứ Anh, ông Iain Frew đã có bài phát biểu ngắn bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh về quyển tự do bình đẳng giới, quyền được tự do yêu thương và tự do là chính mình. Đặc biệt, ông chia sẻ câu chuyện của chính cá nhân mình và người chồng đồng giới khiến khán giả trẻ Hà Nội vô cùng xúc động.