Vụ Trương Mỹ Lan: Báo Việt Nam ‘thận trọng’ vì lo người gửi tiền SCB hoang mang

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra khuyến cáo người gửi tiền không nên rút tiền trước hạn ở Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), sau khi Bộ Công an bắt giữ doanh nhân nổi tiếng Trương Mỹ Lan.

Bộ Công an nói vụ bắt giữ bà Trương Mỹ Lan và một số người khác ngày 7/10 là một phần điều tra Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Ngay 8/10, SCB ra thông cáo nói: “Công ty An Đông không phải cổ đông của SCB, bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB. Do đó, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB.”

Báo chí được ‘đề nghị tránh gây hoang mang’

Tin nhắn có nội dung: “Liên quan đến việc xử lý hình sự bà Trương Mỹ Lan và tổ chức, cá nhân liên quan, đề nghị báo chí chỉ đưa theo tin từ cổng thông tin Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước.”

Bộ Công an công bố hình ảnh bà Trương Mỹ Lan và bà Trương Huệ Vân

Nguồn hình ảnh, Bộ Công an Việt Nam

SCB và Ngân hàng Nhà nước lên tiếng

Trong khi đó, SCB nói ngày 8/10: “Ngày 08/10/2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công An có thông tin quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Trương Mỹ Lan vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc phát hành mua bán trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông.”