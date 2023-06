Hiện tượng El Niño khiến toàn cầu nóng lên đã bắt đầu

Nắng nóng và hạn hán có thể sẽ tấn công các khu vực ở châu Á do ảnh hưởng của El Niño

Họ lo sợ El Niño sẽ đẩy Trái Đất vượt qua cột mốc quan trọng, nóng lên 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp, ngưỡng sẽ gây ra các tác động biến đổi khí hậu nghiêm trọng hơn lên con người, động vật hoang dã và hệ sinh thái.

Đối với các nhà khoa học ở Mỹ, định nghĩa của họ về El Niño yêu cầu đại dương phải nóng hơn 0,5 độ C so với bình thường trong một tháng, bầu khí quyển phải phản ứng với sức nóng này và phải có bằng chứng cho thấy sự kiện này đang diễn ra.

"Nhiệt độ đại dương mà chúng tôi đo hàng tuần thực sự là tăng 0,8 độ C trong tuần qua, thậm chí còn cao hơn."

Họ cũng nói rằng có 25% khả năng sự kiện này vượt quá 2 độ C ở đỉnh điểm, tức là sẽ tiến đến một "siêu El Niño".

Nhiệt độ toàn cầu hiện dao động quanh mức 1,1 độ C cao hơn so với mức trung bình trong giai đoạn 1850-1900.

Nhưng một sự kiện El Niño có thể làm tăng thêm 0,2 độ C vào con số đó, đẩy thế giới tới một mức nhiệt độ mới, gần phá vỡ giới hạn hạn chế tình trạng nóng lên của Trái Đất ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp, một mục tiêu chính của thỏa thuận khí hậu Paris.